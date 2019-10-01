المحكمة تضم جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع بوعشرين إلى الجوهر

بعد مدوالة، استمرت بضع دقائق، قرر رئيس الجلسة لحسن الطلفي، مساء الثلاثاء، ضم جميع الطلبات التي تقدم بها دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، إلى الجوهر.

وكان دفاع الصحافي بوعشرين قدم عدد من الطلبات لهيأة الحكم، من بينها استماع إلى بعض الشهود، على رأسهم حسن طارق، ومنظفة مكتب بوعشرين، وذلك أثناء مرافعتهم قبل مرحلة الاستماع إلى بوعشرين.

وقرر القاضي لحسن الطلفي، في إستئنافية الدار البيضاء، مساء الثلاثاء، مواصلة مناقشة ملف الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”،

على الرغم من عدم حضوره؛ وذلك بعد أن تمسك الأخير برفضه الحضور إلى جلسة محاكمته، بعد توصله بإشعار بقرار المحكمة.

وكان الطلفي، قرر إرسال إنذار لتوفيق بوعشرين من أجل المثول أمام المحكمة، وذلك استجابة لملتمس النيابة العامة الرامي إلى تفعيل القانون وتطبيق المادة 423 من القانون المسطرة الجنائية.

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ويذكر أن القاضي لحسن الطلفي في الجلسة الماضية، قرر إحضار بوعشرين بالقوة للمحكمة، حيث بدا الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″و يومية “أخبار اليوم”، منفعلا، عند مثوله أمام القاضي، في الجلسة السابقة، متهما النيابة العامة بإهدار كرامته عند إحضاره بتلك الطريقة.

وعلاقة بالموضوع ذاته، هدد مؤسس “أخبار اليوم”، بخوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على قرار المحكمة.

ووجه الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس يومية “أخبار اليوم” وموقع “اليوم 24” مراسلتين لكل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، والوزير المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، على خلفية “عنف الإحضار بالقوة”.

إضافة إلى ذلك، هدد بوعشرين باتخاذ خطوات غير مسبوقة، إذ قال إنه اذا استمروا في إحضاره بتلك الطريقة، فسيخوض إضرابا لا محدودا عن الطعام.