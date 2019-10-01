احتجاج غاضب أمام مركز الشرطة في مجد الكروم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توجه شبان من قرية مجد الكروم للتظاهر أمام مركز الشرطة في القرية، احتجاجا عن تقاعسها على أداء دورها في مكافحة الجريمة ولجم العنف ومصادرة السلاح غير القانويني، في أعقاب جريمة إطلاق النار التي وقعت في وقت سابق في القرية، وأسفرت عن مقتل شخصين وإصابة آخرين بجراح متفاوتة.

وقتل الشقيقان أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) في جريمة إطلاق نار بحي الشيكونات بقرية مجد الكروم، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، فيما أصيب آخرين بجروح متفاوتة، في حين طالب المجلس المحلي في القرية، أهالي مجد الكروم بـ"ضبط النفس والتصرف بحكمة ومسؤولية اجتماعية ووطنية".

وفي أعقاب جلسة طارئة عقدت بعد الجريمة، أعلن المجلس المحلي في مجد الكروم عن إضراب المؤسسات والمحلات التجارية في القرية، يوم غد، الأربعاء، لا يشمل المؤسسات التعليمية.

واعتبر المجلس المحلي أن الحادثة "تشكل علامة فارقة وتحولا ومؤشرا خطيرا يعصف بقريتنا وبالسلم الأهلي فيها، يتطلب منا التكاتف والوقوف بجانب بعضنا بعضا".

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وأضاف المجلس في بيان صدر عنه أن "الحادث أليم، ومجد الكروم بأهلها وعائلاتها ومؤسساتها ستواجه هذا الحادث العصيب بوحدة وتروٍ".

كما أعلن المجلس عن تشكيل غرفة طوارئ لتقديم الدعم النفسي للأولاد والطلاب والعائلات المصابة، وأوضح أنه في حالة انعقاد دائمة لمتابعة التطورات، بالتنسيق مع اللجنة الشعبية.

وتقرر "تخصيص أول ثلاث حصص في كل المدارس في القرية للحوار حول الجريمة"، بما في ذلك "شرح وتوضيح مهني للأحداث، تنظيم فعاليات وإعطاء فرصة للطلاب للتعبير عن شعورهم وأفكارهم تجاه الجريمة".

وكما تقرر تخصيص الحصة الثالثة في جميع المدارس في القرية، لتنظيم وقفه احتجاجيه داخل إطار المدرسة، تبدأ بدقيقة حداد ثم رفع شعارات يحضرها الطلاب، وفق ما ذكر المجلس المحلي في بيانه.