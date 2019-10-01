"أوكرانيا غيت": فتح تحقيق بحق المدعي العام الأوكراني السابق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بتهمة استغلال السلطة بحق المدعي العام السابق، يوري لوتسينكو، الذي ورد اسمه في القضية الأوكرانية التي تسببت في إطلاق إجراءات عزل ضد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ويشتبه في أن يكون يوري لوتسينكو الذي أقاله الرئيس الأوكراني الجديد، فولوديمير زيلينسكي، في آب/أغسطس الماضي، "سمح بالقيام بأعمال غير مشروعة"، بحسب المتحدثة باسم مكتب التحقيق التابع للدولة، أنجيليكا إيفانوفا.

وأضافت إيفانوفا في حديث لـ"فرانس برس"، أن التحقيق فتح بطلب من نواب أوكرانيين دون تفاصيل إضافية.

وذكرت وكالة أنباء "إنترفاكس أوكرانيا"، أن شهادة النائب ديفيد أراخميا، العضو في الحزب الحاكم، وراء هذه القضية.

وعلق لوتسينكو، الموجود حاليا في لندن، على صفحته بموقع "فيسبوك": "على الفرد أن يكون خياله خصبا لاتهامي بما يزعم أراخميا".

وورد اسم لوتسينكو، الذي شغل منصب المدعي العام اعتبارا من أيار/ مايو 2016، في القضية الأوكرانية التي تهز المشهد السياسي الأميركي منذ الأسبوع الماضي.

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ويتهم ترامب بممارسة ضغوط على نظيره الأوكراني زيلينسكي، ليفتح تحقيقا بحق هانتر، نجل خصمه الديموقراطي جو بايدن، رجل الأعمال المرتبط بمؤسسة أوكرانية متهمة بالفساد.

ويؤكد لوتسينكو أنه التقى محامي ترامب للبحث في ملف نجل بايدن، وأنه قرر في النهاية عدم وجود ما يدعو لفتح تحقيق بحقه.

وفي محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني في تموز/ يوليو الماضي، دافع ترامب عن لوتسينكو، مؤكدا أنه مدع عام صالح وعليه البقاء في منصبه. لكن ذلك لم يمنع الرئيس الأوكراني من إقالته بعد بضعة أسابيع.

ويتهم ترامب وحلفاؤه بايدن بممارسة ضغوط على السلطات الأوكرانية لإقالة فيكتور شوكين، سلف لوتسينكو، لأنه كان يريد التحقيق في المؤسسة المرتبطة بهانتر بايدن.

لكن دعواته كانت تندرج ضمن الجهود المنسقة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي خصوصا، لاستبعاد هذا المدعي العام المتهم بالتستر على الفساد في أوكرانيا وتقويض إصلاحات الحكومة. ومذاك، أطلق النواب الديمقراطيون في الكونغرس إجراءات بهدف عزل الرئيس ترامب.