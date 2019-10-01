ولي العهد السعودي: الحرب بين الرياض وطهران ستهدد الاقتصاد العالمي بالانهيار

حذر ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، من أنه إذا لم يتخذ العالم إجراء قويا وحازما لردع إيران، فسنشهد مزيدا من التصعيد الذي سيهدد المصالح العالمية، مشيرًا إلى أن الحرب بين السعودية وإيران ستكون كارثية على الاقتصاد العالمي، قائلاً: «المنطقة تمثل نحو 30 في المائة من إمدادات الطاقة في العالم، ونحو 20 في المائة من الممرات التجارية العالمية، ونحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. تصوروا أن تتوقف هذه الأمور الثلاثة».

وفي مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية، بثتها مساء أمس، قال بن سلمان إن «الحل السياسي والسلمي أفضل بكثير من الحل العسكري»، لكنه شدد على أن «جميع الخيارات يجب أن تظل مطروحة على الطاولة».

وأوضح ولي العهد السعودي أن حرباً بين السعودية وإيران تعني «انهيار الاقتصاد العالمي كله وليس فقط المملكة العربية السعودية أو دول الشرق الأوسط».

ولفت إلى أن الاستهداف الإيراني لمنشأتي النفط السعوديتين الشهر الحالي، «لم يضرب قلب قطاع الطاقة السعودي، بل قلب قطاع الطاقة العالمي»، مبدياً اتفاقه مع وصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو لما جرى بأنه «عمل حربي». وقال: «أعتقد أنها حماقة. لا يوجد هدف استراتيجي. فقط الأحمق هو من يهاجم 5 في المائة من إمدادات العالم من الطاقة».

وعن الملف اليمني، لفت ولي العهد السعودي إلى انفتاح الرياض على كل مبادرات الحل السياسي، قائلا: «نتمنى أن يحدث هذا اليوم قبل الغد». غير أنه رأى أن الحل السياسي «سيكون أسهل بكثير إذا أوقفت إيران دعمها لميليشيات الحوثي»، وتابع: «إعلان الحوثي قبل بضعة أيام وقف إطلاق النار من تجاهه نعتبره بادرة إيجابية لاتخاذ خطوة جديدة للأمام للدفع بالنقاش السياسي إلى فعالية أكثر».