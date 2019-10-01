ريال مدريد ينجو من فخ بروج في دوري الابطال

ونجح الميرنجي في العودة إلى المباراة بعد تأخره بهدفين دون رد، لينهي المباراة بنتيجة 2-2.

وسجل الضيوف مبكرًا عن طريق المهاجم إمانويل دينيس بونافونتور في الدقيقة 8، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، ورغم تعثر المهاجم النيجيري إلا أن تيبو كورتوا واصل الاخطاء الساذجة وسقط ليتقدم الفريق البلجيكي.



وعاد اللاعب نفسه في الدقيقة 40، ليمنح كلوب بروج، الهدف الثاني بعدما انفرد بكورتوا، قبل أن يضع كرة ساقطة من أعلى الحارس البلجيكي.

وقلص سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي الفارق، بعدما سجل الهدف الأول للريال من رأسية قوية في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وتعرض رود فورمر، قائد كلوب بروج للطرد في الدقيقة 84 بعدما حصل على إنذارين، لينجح بعدها كاسيميرو في إدراك التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 85.



وارتفع رصيد كلوب بروج لنقطتين في وصافة المجموعة الأولى، فيما يقبع ريال مدريد في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.