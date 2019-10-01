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ريال مدريد ينجو من فخ بروج في دوري الابطال

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2019-10-01 | 20:46

ريال مدريد ينجو من فخ بروج في دوري الابطال

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نجا من خسارة مفاجئة أمام ضيفه كلوب بروج، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر دور المجموعات، بمسابقة .
ونجح الميرنجي في العودة إلى المباراة بعد تأخره بهدفين دون رد، لينهي المباراة بنتيجة 2-2.

وسجل الضيوف مبكرًا عن طريق المهاجم إمانويل دينيس بونافونتور في الدقيقة 8، بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء، ورغم تعثر المهاجم النيجيري إلا أن تيبو كورتوا واصل الاخطاء الساذجة وسقط ليتقدم الفريق البلجيكي.


وعاد اللاعب نفسه في الدقيقة 40، ليمنح كلوب بروج، الهدف الثاني بعدما انفرد بكورتوا، قبل أن يضع كرة ساقطة من أعلى الحارس البلجيكي.

وقلص سيرجيو راموس، قائد الفريق الملكي الفارق، بعدما سجل الهدف الأول للريال من رأسية قوية في الدقيقة 55 من عمر اللقاء.

وتعرض رود فورمر، قائد كلوب بروج للطرد في الدقيقة 84 بعدما حصل على إنذارين، لينجح بعدها كاسيميرو في إدراك التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 85.


وارتفع رصيد كلوب بروج لنقطتين في وصافة المجموعة الأولى، فيما يقبع ريال مدريد في ذيل المجموعة برصيد نقطة واحدة.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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