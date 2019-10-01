المرور تعلن مباشرة لجان الفحص الطبية لطالبي إجازات السوق في الحسينية والتاجيات غداً

وقال العميد عمار وليد من إعلام المرور في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "مدير المرور العامة أعلن مباشرة لجان الفحص الطبية بمواقع الحسينية والتاجيات لطالبي اجازات السوق غداً".

وكانت مديرية المرور العامة فد أعلنت الشهر المنصرم، عن اعفاء الضابط والمنتسب والجندي من شرط الفحص الطبي الخاص باجازة السوق.

