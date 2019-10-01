قاض سابق: عبد المهدي بحاجة الى كفاءات

اعتبر القاضي السابق منير حداد، الثلاثاء، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بحاجة الى كفاءات تساعده في الادارة، فيما أكد ضرورة معاقبة المفسدين.

وقال حداد خلال حديثه لبرنامج "المناورة" الذي تبثه السومرية، إن "اي قتل للمتظاهرين جريمة"، مشيراً الى أن "الديمقراطية العرجاء افضل من الحكم الدكتاتوري".

وأضاف أن "السنة الواحدة لتقييم حكومة عادل عبد المهدي غير كافية"، معتبراً أن "رئيس الوزراء يحتاج الى كفاءات".

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ولفت حداد الى أن "المفروض من رئيس الوزراء يصدر قرارا بمعاقبة المفسدين"، مشيراً الى أن "التزوير في الانتخابات وصل لحد لا يطاق".

واصدرت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن التظاهرات التي انطلقت اليوم في بغداد والمحافظات، مؤكدة أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف صدرت من مجموعة من "مثيري الشغب"، فيما كشفت وزارة الصحة عن وفاة شخص واصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الامنية.