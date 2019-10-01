القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أسفرت عن توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أديس أبابا وأسمرا، في التاسع من يوليو/تموز من العام الماضي.
وبعد توقيعهما اتفاقية السلام والمصالحة، زار زعيما إثيوبيا وإريتريا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأشادا في بيان مشترك صدر في 24 يوليو/تموز الماضي بالدور السعودي والإماراتي في إنهاء الخلاف بين بلديهما.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن سلمان وآبي أحمد يستعرضان تطورات الأوضاع بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.