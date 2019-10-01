محمد بن سلمان وآبي أحمد يستعرضان تطورات الأوضاع بالمنطقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد أسفرت عن توقيع اتفاق سلام تاريخي بين أديس أبابا وأسمرا، في التاسع من يوليو/تموز من العام الماضي.

وبعد توقيعهما اتفاقية السلام والمصالحة، زار زعيما إثيوبيا وإريتريا المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وأشادا في بيان مشترك صدر في 24 يوليو/تموز الماضي بالدور السعودي والإماراتي في إنهاء الخلاف بين بلديهما.