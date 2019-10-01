محمد بن زايد وملك تونغا يبحثان تعزيز علاقات البلدين

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإمارتية، الثلاثاء، مع توبو السادس ملك تونغا علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين .

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء الذي جمعهما في أبوظبي، وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات على دعم مبادرات التنمية المستدامة الشاملة وجهودها في الدول الصديقة بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير قطاعاتها الحيوية كافة.

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بدوره، قال ملك تونغا إن افتتاح سفارة بلاده في الإمارات يأتي في إطار الحرص على توثيق وترسيخ العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.

وأشاد بقيم التسامح والتعايش التي تعززها الإمارات في مجتمعها وترسخها بين شعوب العالم لبناء جسور من التواصل والتعارف والتعاون بين الشعوب والدول، مثمنا المساعدات الإنمائية التي قدمتها الإمارات إلى بلاده.

ومملكة تونغا هي أرخبيل يضم 176 جزيرة متناثرة على مساحة قدرها 700,000 كيلو متر مربع في جنوب المحيط الهادئ منها 52 مأهولة فقط.

وتمتد المملكة على مسافة نحو 800 كيلو متر من الشمال إلى الجنوب وتقع في نحو ثلث المسافة بين نيوزيلندا وهاواي الأمريكية.