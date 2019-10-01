التصويت المبكر لانتخابات الإمارات.. خطوة استباقية لمسار ديمقراطي رائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الثلاثاء، مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دولة الإمارات.

وتستمر عملية التصويت المبكر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، في 9 مراكز متوزعة في جميع إمارات الدولة.

ويتمكن أعضاء الهيئات الانتخابية من التصويت لمرشحيهم في هذه المراكز لمدة 9 ساعات متواصلة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 6 مساء من كل يوم خلال فترة التصويت المبكر.