التصويت المبكر لانتخابات الإمارات.. خطوة استباقية لمسار ديمقراطي رائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الثلاثاء، مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دولة الإمارات.
وتستمر عملية التصويت المبكر حتى الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، في 9 مراكز متوزعة في جميع إمارات الدولة.
ويتمكن أعضاء الهيئات الانتخابية من التصويت لمرشحيهم في هذه المراكز لمدة 9 ساعات متواصلة، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة 6 مساء من كل يوم خلال فترة التصويت المبكر.
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