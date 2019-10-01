مرشحو الانتخابات الإماراتية يواكبون أول أيام التصويت المبكر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبلت، الثلاثاء، 9 مراكز رئيسية محددة على مستوى دولة الإمارات عملية "التصويت المبكر" لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، التي تستمر حتى 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات في 5 أكتوبر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن التصويت في الانتخابات سيتم عن طريق نظام التصويت الإلكتروني في المراكز الانتخابية المحددة في كل إمارة، بدءاً بإجراءات التعرف على شخصية الناخب "قبل الإدلاء بصوته" مروراً بإدخال ومعالجة وتنظيم البيانات ورصدها.

وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات المراكز الانتخابية التسعة المتاحة للتصويت المبكر على مستوى الإمارات، وهي: مركز أبوظبي الوطني للمعارض في مدينة أبوظبي، ومركز العين للمؤتمرات في منطقة الخبيصي بمدينة العين.

كما جاء ضمن هذه المراكز: صالة أفراح مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في إمارة دبي، ونادي الشارقة للشطرنج في إمارة الشارقة، ومبنى جامعة عجمان في إمارة عجمان، ومركز إكسبو في إمارة رأس الخيمة، وقاعة الاتحاد في إمارة أم القيوين، ومركز الفجيرة للمعارض في إمارة الفجيرة.