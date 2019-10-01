التصويت المبكر لانتخابات الإمارات.. إقبال واسع وإجراءات نموذجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الثلاثاء، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتتواصل حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بـ9 مراكز انتخابية خاصة بالانتخابات المبكرة موزعة على مختلف إمارات الدولة.

‫وشهد اليوم الانتخابي الأول للتصويت المبكر في إمارة دبي إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين الذين قدموا لأداء واجبهم الانتخابي واختيار مرشحهم للمجلس الوطني الاتحادي للدورة الرابعة له.

‫وأشاد ناخبون بسهولة إجراءات التصويت والتنظيم السلس للعملية الانتخابية.

‫يذكر أن يوم الانتخاب الرئيسي ينطلق 5 أكتوبر/تشرين الأول، في 38 مركزاً انتخابياً موزعة على مختلف إمارات الدولة؛ من بينها 6 مراكز انتخابية بدبي.