التصويت المبكر لانتخابات الإمارات.. إقبال واسع وإجراءات نموذجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، الثلاثاء، عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وتتواصل حتى 3 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بـ9 مراكز انتخابية خاصة بالانتخابات المبكرة موزعة على مختلف إمارات الدولة.
وشهد اليوم الانتخابي الأول للتصويت المبكر في إمارة دبي إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين الذين قدموا لأداء واجبهم الانتخابي واختيار مرشحهم للمجلس الوطني الاتحادي للدورة الرابعة له.
وأشاد ناخبون بسهولة إجراءات التصويت والتنظيم السلس للعملية الانتخابية.
يذكر أن يوم الانتخاب الرئيسي ينطلق 5 أكتوبر/تشرين الأول، في 38 مركزاً انتخابياً موزعة على مختلف إمارات الدولة؛ من بينها 6 مراكز انتخابية بدبي.
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