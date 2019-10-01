الصين تحتفل بالعيد الوطني الـ70

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفلت جمهورية الصين الشعبية بالذكرى الـ70 لتأسيسها بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ وحشد من القادة الحاليين والسابقين للبلاد. وأقيمت الاحتفالات القومية في ساحة تيان إنمين، نفس المكان الذي أعلن منه مؤسس جمهورية الصين الشعبية "ماو تسي- تونغ" في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 1949 قيام الجمهورية. وانطلقت الاحتفالات الضخمة بـ70 طلقة مدفعية وتزينت بملصقات عملاقة كتب عليها: "العيد الوطني 1949-2019".

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