الان تتابع مصر تمنع عرض قناة الجزيرة في فنادقها والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل القاهرة - الخليج 365
قرر مجلس الوزراء المصري إصدار تعليمات لكافة الفنادق بمنع عرض قناة الجزيرة على شاشات الغرف الفندقية، وذلك بسبب موقفها المعادي للدولة المصرية.
وبحسب خطاب صادر من غرف المنشآت الفندقية لجميع الفنادق، يحمل رقم 28 لعام 2019، جاء في نصه “أتشرف بإفادة سيادتكم بأنه ورد للغرفة خطاب بتاريح 8/8/2019، برقم (1313) من السيدة الأستاذة يمنى البحار معاون الوزير والمشرف على المكتب الفني لمعالي وزيرة السياحة، والمتضمن أنه ورد لمعالي الوزيرة خطاب من السيد أمين عام مجلس الوزراء، بشأن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء بجلسته رقم (50) بتاريخ 24/7/2019، والتي من بينها اتخاذ اللازم نحو التنبيه على الفنادق العاملة في مصر “بعدم عرض قنوات الجزيرة على شاشات التلفزيون الخاص بها”.
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