الكشف عن تفاصيل لقاء سعودي أميركي بحري رفيع لمواجهة التهديدات الإيرانية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

قائد القيادة المركزية للقوات البحرية والأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال سكوت ستيرني

كتب الخليج 365

كشفت القيادة المركزية لقوات البحرية الأميركية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء سعودي - أمريكي بحري رفيع لبحث كيفية مواجهة التهديدات الإيرانية .



وبحسب رويترز، فإن قائد القوات الأمريكية جيمس مالوي زار الرياض في مطلع الأسبوع، وبحث مع قائد القوات البحرية السعودية تعزيز الدفاعات في مواجهة التهديدات الإيرانية.

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جاء هذا اللقاء بعد هجوم بطائرات مسيرة في 14 سبتمبر استهدف منشأتي نفط سعوديتين، وأدى في بداية الأمر لانخفاض إمدادات النفط بأكثر من خمسة بالمئة، وأتهمت الولايات المتحدة وقوى أوروبية والسعودية إيران بالمسؤولية عن الهجوم.

واستجابت عدة دول لدعوة أميركية بتشكيل تحالف بحري دولي لحماية الملاحة في مضيق هرمز، بعد هجمات استهدفت ناقلات نفط في مياه الخليج هذا العام، اتهمت فيها الولايات المتحدة أيضاً طهران بتنفيذها.

وقال مالوي في بيان، بحسب ما أفادت وكالة رويترز: "هذه الزيارة فرصة لمناقشة دفع جهودنا المشتركة لتنسيق الدفاع في مواجهة الاستفزاز والهجوم"، مشيراً لأهمية الجهود الإقليمية لمواجهة ما وصفه "بالعدوان الإيراني".

وفي إطار المهمة البحرية التي تقترحها الولايات المتحدة ستوفر واشنطن سفن تنسيق وستقود جهود المراقبة، بينما سينظم حلفاؤها دوريات في المياه القريبة، وسيرافقون السفن التجارية التي ترفع أعلام بلدانهم.