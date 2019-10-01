قتلى وجرحى في تظاهرات العراق

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جدة - خالد شويل - الوكالات (بغداد) قتل مدنيين وأصيب نحو 200 بجروح اليوم (الثلاثاء) في العاصمة العراقية بغداد، وفي محافظة ذي قار بجنوب العراق، أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة لتظاهرة مطلبية مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان.

قتل مدنيين وأصيب نحو 200 بجروح اليوم (الثلاثاء) في العاصمة العراقية بغداد، وفي محافظة ذي قار بجنوب العراق، أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة لتظاهرة مطلبية مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان.

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