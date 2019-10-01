نقابتا المهندسين والأطباء في الأردن تعلنان عن دعمهما لإضراب المعلمين

أعلنت نقابتا المهندسين والأطباء في الأردن عن دعمهما لنقابة المعلمين في الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع للمطالبة بزيادة رواتب المعلمين.
وأكدت نقابة المهندسين الأردنيين، وقوفها مع "المطالب الشرعية" لنقابة المعلمين، مشددة على رفضها لكافة "أساليب لي الذراع التي تمارسها الحكومة وأجهزتها" تجاه قضية المعلمين.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم يوم الثلثاء سلسلة إجراءات إدارية قررت اتخاذها بحق المعلمين والمعلمات، الذين التزموا بقرار نقابتهم الاستمرار في الإضراب، وفقا لصحيفة "الغد" الأردنية.
وشملت هذه الإجراءات إنهاء تكليف عدد كبير لم تحدده الوزارة من المعلمين والمعلمات الذين يعملون على تدريس الطلبة السوريين في الفترة المسائية.
كما شملت الإجراءات بدء الوزارة مع نهاية دوام يوم الثلثاء في مدارس المملكة باتخاذ إجراء الخصم من رواتب المعلمين غير الملتزمين بالعملية التعليمية، بحيث يكون الحد الأدنى 15 دينارا عن كل يوم.
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