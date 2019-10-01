قائد بالحرس الثوري الايراني: العدو فشل في تنفيذ عملياته سواء ضرب ام لم يضرب

اكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري العميد امير علي حاجي زاده ان "العدو فشل في تنفيذ عملياته ضدنا وهو مهزوم سواء ضرب ام لم يضرب"، مشيراً إلى أنه "في حال بادر العدو الى تنفيذ عمليات ضد طائراتنا المسيرة فانه حتى لو نجح في عملياته فسيتعين عليه استخدام ​صواريخ​ دفاعية قيمة كل واحدة خمسة ملايين ​دولار​ لاسقاط ​طائرة​ مسيرة متطورة لاتتجاوز قيمتها 25 الف دولار".القدرات الفريدة والوطنية للقوة الجوفضائية والتي منحت ميزات خاصة لمواجهة تهديدات الاعداء"، مشيراً إلى أنه "بفضل التنفيذ الدقيق لتدابير قائد ​الثورة الاسلامية​ والاعتماد الواسع على النخب الشابه، تمكننا بالاعتماد على الشركة المعرفية و​الجامعات​ بالبلاد من صناعة صواريخ ارض ارض وصواريخ مضادة للبوارج والطائرات المسيرة و​الرادارات​ وانظمة ​الحرب الالكترونية​ وطنيا مئة بالمئة".

وشدد على انه "الى جانب قواعد الدول الاجنبية فاننا تمكننا اليوم من ابطال مفعول بوارجها في البحر الى مسافة الفي كيلومتر"، مشيراً إلى أن "موازنة القوة قد تغيرت اليوم وان التهديد بشبح الحرب قد فقد جدواه"، مشيراً إلى انه "مع امتلاكنا التقنيات الحديثة فان موازنة ​الاقتصاد​ الدفاعي قد تغيرت ايضا".