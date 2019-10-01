طقس خريفي يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

أفادت ​مصلحة الارصاد الجوية​ في ​الطيران المدني​ بأن طقسا خريفيا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط.

وتوقعت ان يكون طقس الغد غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض ب​درجات الحرارة​ خاصة على الجبال ، يتشكل ​الضباب​ على المرتفعات ويتوقع ​تساقط امطار​ خفيفة محلية خاصة على الجبال الشمالية اعتبارا من المساء.

كما توقعت ان يكون طقس الخميس غائم صباحا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية ، يتحول تدريجيا خلال النهار الى غائم جزئياً كما تنشط الرياح احياناً. أما الجمعة فيكون قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة