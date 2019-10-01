وهاب: الضغط الأميركي سيوصل إلى إهتزازات كبيرة في لبنان

رأى رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " الضغط الأميركي سيوصل إلى إهتزازات كبيرة في ​لبنان​ فالأميركي يغامر بالإستقرار وهذا أمر خطير علينا أن نتنبه".

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