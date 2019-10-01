علقت مصادر أمنية عبر قناة "الجديد" على التسجيلات الصوتية التي انتشرت والتي تحذر من محاولات خطف الاطفال من امام المدارس في المناطق اللبنانية، مؤكدةً أن "لا عصابات تخطط لخطف الاطفال في المناطق اللبنانية ولا شيء يستدعي خوف الاهالي".
واوضحت أن "صاحبة إحدى التسجيلات قالت أن هناك شحادة حاولت خطف ابنتها في فردان ببيروت ولكن سحبنا تسجيلات كاميرات المراقبة ولكن القصة ليست دقيقة اما بشأن التسجيل الآخر الذي قال أن هناك أشخاص قي سيارة سوداء حاولوا خطف أحد الاطفال في المنطقة نفسها، فما زلنا نحقق بالموضوع للقبض على المشتبه بهم لاستجوابهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر أمنية للجديد: لا عصابات تخطط لخطف الاطفال في المناطق اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.