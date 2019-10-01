مصادر أمنية للجديد: لا عصابات تخطط لخطف الاطفال في المناطق اللبنانية

علقت مصادر أمنية عبر قناة "الجديد" على التسجيلات الصوتية التي انتشرت والتي تحذر من محاولات خطف الاطفال من امام ​المدارس​ في المناطق اللبنانية، مؤكدةً أن "لا عصابات تخطط لخطف الاطفال في المناطق اللبنانية ولا شيء يستدعي خوف الاهالي".

واوضحت أن "صاحبة إحدى التسجيلات قالت أن هناك شحادة حاولت خطف ابنتها في ​فردان​ ب​بيروت​ ولكن سحبنا تسجيلات كاميرات المراقبة ولكن القصة ليست دقيقة اما بشأن التسجيل الآخر الذي قال أن هناك أشخاص قي ​سيارة​ سوداء حاولوا خطف أحد الاطفال في المنطقة نفسها، فما زلنا نحقق بالموضوع للقبض على المشتبه بهم لاستجوابهم".