شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. بدء احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، احتفالية نقابة الصحفيين بمناسبة ذكري انتصارات أكتوبر وتكريم أسر الفريق سعد الشاذلى والفريق إبراهيم العرابى والفريق السيد حمدى، بمقر النقابة.

واستهلت الإحتفالية أعمالها بالنشيد الوطنى، وعرض فيلم تسجيلى ولقطات أرشيفية من حرب اكتوبر ، وعرض صور لعدد من قادة الجيش فى ذلك الوقت.

تأتى هذه الاحتفالية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة أوركسترا من الوزارة، وحضور عدد من أسر الشهداء ونخبة من رجال الإعلام والسياسة.