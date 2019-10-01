بعد إصدار ابتدائية الرباط، مساء أمس الاثنين، حكمها في حق الصحافية هاجر الريسوني، ومن معها، وإدانتها، لا يزال تفاعل الحقوقيين، والسياسيين، والنشطاء متواصل.
وفي ذات السياق، عبرت سميرة سيطايل، مديرة الأخبار في القناة الثانية، عن صدمتها من ثقل الحكم، الذي أصدرته ابتدائية الرباط في حق هاجر الريسوني، وخطيبها، وطبيبها.
وقالت سيطايل، في تدوينة لها على حسابها في موقع “تويتر”، إنها كانت مؤمنة إلى آخر لحظة أن المتابعة في حق هاجر الريسوني، وخطيبها، والطبيب، جمال بلقزيز، سيتم إلغاؤها.
وأضافت سيطايل أنها كانت تعتقد أن هذه القضية ستنتهي بشيء جميل، قبل أن تنهي كلامها بأنها كانت مخطئة.
يذكر أن المحكمة الابتدائية في الرباط قررت، مساء أمس الاثنين، الحكم بالحبس النافذ على الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها، وطبيبها، وموقوف التنفيذ للمخدر، والكاتبة.
وخلف الحكم بالحبس على هاجر الريسوني، ومن معها صدمة في الأوساط الحقوقية، إذ تفاعلت معه المنظمات الحقوقية الوطنية، والدولية بسرعة، وأدانت حبس هاجر، كما طالبت بوقف عاجل لهذه المتابعة، وإطلاق سراح كافة المتابعين على ذمة هذه القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الحكم بالحبس على هاجر الريسوني.. سيطايل: كنت مؤمنة إلى آخر لحظة أن هذه المتابعة ستسقط ولكنني كنت مخطئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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