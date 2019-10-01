برباعية في شباك مضيفه السد القطري.. الهلال السعودي يقترب من نهائي أبطال آسيا

اقترب فريق الهلال السعودي، من بلوغ المباراة النهائية، لمسابقة دوري أبطال آسيا، بعد تغلبه على مضيفه السد القطري، اليوم الثلاثاء، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن ذهاب نصف النهائي.

وكان السد سباقا لزيارة الشباك بعد مرور 16 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب بافيتيمبي غوميز، عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يكفر عن ذلك في الدقيقة 34، موقعا هدف التعادل للهلال، ثم أحرز زميله علي هادي الهدف الثاني للفريق السعودي، عند الدقيقة 45، منهيا الشوط الأول بتقدم الضيوف.

ونجح الهلال في الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 60 من التوقيع على الهدف الثالث، الذي سجله لاعب السد سالم الهاجري، بالخطأ في شباك فريقه، قبل أن يختتم سبع دقائق بعد ذلك محمد الشلهوب رباعية الهلال.

وتقام مواجهة الإياب، في 22 من الشهر الجاري، على أرضية ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية، بالعاصمة السعودية، الرياض.