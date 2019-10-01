كأس محمد السادس.. أولمبيك آسفي يعود من البحرين ببطاقة التأهل

نجح فريق أولمبيك آسفي، في العودة من البحرين، ببطاقة التأهل إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بتغلبه اليوم الثلاثاء، على مضيفه الرفاع البحريني بهدف دون رد، ضمن إياب الدور 32.

وخلصت مجريات الشوط الأول من اللقاء، الذي احتضنته أرضية ملعب مدينة خليفة الرياضية، إلى التعادل السلبي، الذي كان يكفي الفريق البحريني لاقتناص بطاقة التأهل.

وبينما كانت المباراة، تسير نحو نهايتها بالتعادل دون أهداف، أحرز المهاجم كوفي بوا، هدف الفوز الثمين لأولمبيك آسفي في الدقيقة 86، وهو الهدف الذي حافظ عليه ممثل كرة القدم الوطنية، ليضمن تأهله إلى ثمن النهائي.

وكانت مباراة الذهاب، انتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، والتي احتضنها ملعب المسيرة في آسفي.