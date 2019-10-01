لخوض اللقاءات المؤجلة.. تأجيل الدورة الرابعة من البطولة الاحترافية

تتوقف عجلة البطولة الاحترافية عن الدوران، خلال نهابة الأسبوع الجاري، وذلك لفسح المجال، لخوض اللقاءات المؤجلة عن الدورتين الأولى والثانية.

وتقام أربع مباريات الأحد القادم، تم تأجيلها، ثلاث عن الجولة الأولى، ولقاء واحد برسم مواجهات الأسبوع الثاني.

ويستقبل الجيش الملكي، ضيفه أولمبيك آسفي، على أرضية الملعب البلدي، بالقنيطرة، وذلك في مباراة مؤجلة عن الدورة الثانية، بسبب التزام القرش المسفيوي بخوض لقاء الدور 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويستضيف حسنية أكادير نهضة بركان، بملعب أدرار، ضمن مواجهة عن الأسبوع الأول تم تأجيلها لالتزام الفريقين بمنافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

وعن الأسبوع ذاته، يرحل الوداد الرياضي إلى الجديدة، لمواجهة الدفاع الحسني الجديدي، بعدما أجلت مباراتهما، نظرا لخوض الفريق الأحمر غمار دوري أبطال إفريقيا، وهي المسابقة ذاتها التي فرضت تأجيل مباراة الرجاء الرياضي ورجاء بني ملال، المقرر خوضها الأحد القادم.