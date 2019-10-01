بسبب لاعب سابق لاتحاد طنجة وأطلس خنيفرة.. “فيفا” يمنع الإفريقي التونسي من ضم لاعبين جدد محليا ودوليا – اليوم 24 Loading ... Loading ... بسبب لاعب سابق لاتحاد طنجة وأطلس خنيفرة.. “فيفا” يمنع الإفريقي التونسي من ضم لاعبين جدد محليا ودوليا – اليوم 24

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بسبب لاعب سابق لاتحاد طنجة وأطلس خنيفرة.. “فيفا” يمنع الإفريقي التونسي من ضم لاعبين جدد محليا ودوليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.