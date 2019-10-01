دير حنا: أنباء عن إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان على الأقل، في جريمة إطلاق نار وقعت مساء اليوم، الثلاثاء، في قرية دير حنا.
وأفادت مصادر محلية بأن شخصًا ملثمًا أطلق النار باتجاه صالون للحلاقة في القرية، ما أسفر عن شخصين بإصابات متفاوتة.
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