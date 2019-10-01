القوات الامنية تعيد افتتاح الطرق قرب ساحة التحرير

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد تنظيف الشوارع المحيطة بساحة التحرير التي شهد تظاهرات حاشدة اليوم الثلاثاء، قامت القوات الامنية باعادة افتتاح الطرق القريبة من الساحة".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حركة المرور قرب ساحة التحرير اصبحت سالكة امام حركة المواطنين والعجلات".

