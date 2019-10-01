افاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بان القوات الامنية اعادت افتتاح الطرق المؤدية الى ساحة التحرير وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "بعد تنظيف الشوارع المحيطة بساحة التحرير التي شهد تظاهرات حاشدة اليوم الثلاثاء، قامت القوات الامنية باعادة افتتاح الطرق القريبة من الساحة".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حركة المرور قرب ساحة التحرير اصبحت سالكة امام حركة المواطنين والعجلات".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "حركة المرور قرب ساحة التحرير اصبحت سالكة امام حركة المواطنين والعجلات".
كانت هذه تفاصيل خبر القوات الامنية تعيد افتتاح الطرق قرب ساحة التحرير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.