لأول مرة منذ 80 عاماً.. وفاة شاب بـ'لدغة قاتلة' في استراليا

وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فأن الشاب البريطاني هاري إيفانز، كان يتفقد شبكة صيد على متن السفينة "أوشين إكسبورتير"، عندما تعرض للدغة من ثعبان بحر طوله 3 أقدام.

ولم تظهر أي أعراض مرضية على الشاب البالغ من العمر 23 عاما فور تعرضه للدغ، إلا أن حالته سرعان ما تدهورت وفقد الوعي.



وبعد استدعاء الطاقم الطبي على متن السفينة، فشلت محاولات إنعاش إيفانز، وتوفي قبل وصول السفينة إلى البر، ليكون بهذا أول حالة وفاة بسبب ثعبان بحر في أستراليا، منذ 80 عاما.