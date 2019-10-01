بالصور.. ساحة التحرير بعد تظاهرات اليوم

تنشر الخليج 365، صوراً لساحة التحرير وسط بغداد بعد التظاهرات التي انطلقت اليوم. واصدرت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن التظاهرات التي انطلقت اليوم في بغداد والمحافظات، مؤكدة أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف صدرت من مجموعة من "مثيري الشغب"، فيما كشفت وزارة الصحة عن وفاة شخص واصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الامنية.

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