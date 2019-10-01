الحكيم يدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان

دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الثلاثاء، مجلس النواب الى عقد جلسة طارئة، عازيا ذلك الى مناقشة ما رافق تظاهرات اليوم من "خروقات".
وقال الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين امر مستنكر وغير مقبول، وما حصل اليوم من اجراءات لتفريق التظاهرات ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية بحاجة الى وقفة جادة ومراجعة عاجلة".
ودعا الحكيم، الى "عقد جلسة نيابية طارئة للوقوف على الاسباب والحيثيات والتداعيات وتطويق الفتنة وعدم جر الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه تحاشيا للوقوع في المحذور، كما ندعو الاجهزة الامنية الى التعامل بحكمة وروية لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على المتصيدين".
ودعا الحكيم، المتظاهرين الى ان "تتسم مظاهراتهم بالسلمية وعدم التعرض للأجهزة الامنية وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون".
ودعا الحكيم، الى "عقد جلسة نيابية طارئة للوقوف على الاسباب والحيثيات والتداعيات وتطويق الفتنة وعدم جر الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه تحاشيا للوقوع في المحذور، كما ندعو الاجهزة الامنية الى التعامل بحكمة وروية لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على المتصيدين".
ودعا الحكيم، المتظاهرين الى ان "تتسم مظاهراتهم بالسلمية وعدم التعرض للأجهزة الامنية وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون".
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