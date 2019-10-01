الحكيم يدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمان

وقال الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين امر مستنكر وغير مقبول، وما حصل اليوم من اجراءات لتفريق التظاهرات ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية بحاجة الى وقفة جادة ومراجعة عاجلة".ودعا الحكيم، الى "عقد جلسة نيابية طارئة للوقوف على الاسباب والحيثيات والتداعيات وتطويق الفتنة وعدم جر الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه تحاشيا للوقوع في المحذور، كما ندعو الاجهزة الامنية الى التعامل بحكمة وروية لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على المتصيدين".

ودعا الحكيم، المتظاهرين الى ان "تتسم مظاهراتهم بالسلمية وعدم التعرض للأجهزة الامنية وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون".

