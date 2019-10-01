الصدر يدعو الرئاسات الثلاث لفتح تحقيق 'عادل' بما حدث بساحة التحرير

وقال الصدر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وتابعتها الخليج 365، إنه "على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل لما حدث اليوم في ساحة التحرير".

واصدرت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، بياناً بشأن التظاهرات التي انطلقت اليوم في بغداد والمحافظات، مؤكدة أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف صدرت من مجموعة من "مثيري الشغب"، فيما كشفت وزارة الصحة عن وفاة شخص واصابة 200 آخرين بينهم 40 من القوات الامنية.

