مسؤول إيراني ينفي إغلاق القنصلية العراقية في مشهد

نفى نائب حاكم محافظة خراسان رضوي الإيرانية، الثلاثاء، إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد، عاصمة المحافظة، فيما أكد استمرار عملها.
ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، عن نائب حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية والاجتماعية حسن جعفري قوله، إن "خبر إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد غير صحيح، وكان هناك سوء تفاهم تمت إزالته ولا توجد أي مشكلة حالياً".
وأضاف جعفري أن "العديد من الشائعات الكاذبة انتشرت مؤخراً على مستوى مدينة مشهد نتيجة سوء تفاهم".
وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية تعليق عمل قنصليتها في مشهد بعد اعتقال الأمن الإيراني اثنين من موظفي القنصلية.
وأضاف جعفري أن "العديد من الشائعات الكاذبة انتشرت مؤخراً على مستوى مدينة مشهد نتيجة سوء تفاهم".
وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية تعليق عمل قنصليتها في مشهد بعد اعتقال الأمن الإيراني اثنين من موظفي القنصلية.
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