مسؤول إيراني ينفي إغلاق القنصلية العراقية في مشهد

ونقلت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، عن نائب حاكم المحافظة للشؤون الأمنية والسياسية والاجتماعية حسن جعفري قوله، إن "خبر إغلاق القنصلية العراقية في مدينة مشهد غير صحيح، وكان هناك سوء تفاهم تمت إزالته ولا توجد أي مشكلة حالياً".وأضاف جعفري أن "العديد من الشائعات الكاذبة انتشرت مؤخراً على مستوى مدينة مشهد نتيجة سوء تفاهم".

وفي وقت سابق أعلنت الخارجية العراقية تعليق عمل قنصليتها في مشهد بعد اعتقال الأمن الإيراني اثنين من موظفي القنصلية.

