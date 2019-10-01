السيسي يؤكد مواصلة الحرب على الإرهاب بكل قوة وحسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بمواصلة بلاده مواجهة الإرهاب ومن يموله ويدعمه ويقف وراءه بكل قوة وحسم.

وأضاف السيسي، خلال اجتماع مع كبار المسؤولين بالبلاد، أن "الشعب المصري يعي تماماً حجم التحديات التي تواجهها البلاد، ويقدّر التضحيات التي قدمها الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة فداءً لمصر وشعبها".

وأشار السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن "الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مستجدات الحرب على الإرهاب التي تخوضها مصر".

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ولفت إلى أن "الرئيس وجه بمواصلة بذل أقصى الجهد لملاحقة العناصر الإرهابية، وتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية في هذا الإطار".

وأضاف المتحدث الرسمي أن "الاجتماع تطرق كذلك إلى جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة وتأكيد استمرارها حتى القضاء عليها، وذلك بفضل العزيمة الراسخة لرجال القوات المسلحة والشرطة التي تمكنهم من الدفاع عن الوطن وأمنه على أكمل وجه".

وضم الاجتماع كلا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسامح شكري وزير الخارجية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، واللواء شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.