تقدمات واسعة للجيش الليبي بطرابلس ومقتل قادة بالمليشيا

تمكن الجيش الوطني الليبي من تحقيق تقدمات واسعة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس، وسط مقتل وهروب عدد من قادة المليشيات.

وأفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش الليبي بأن المليشيات بدأت في الانهيار بمختلف الجبهات بعد ضربات موجعة ودقيقة من القوة الجوية الضاربة والتقدمات على مستوى المواقع والتحصينات التي كانت تتمركز بها المليشيات.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان القيادي المليشياوي التهامي العبد ، آمر محور اليرموك التابع لمليشيات صلاح بادي المطلوب دوليا قتل أثناء الاشتباكات في حين لاذت مليشياته بالفرار تاركة جثته بعد تكبدها خسائر فادحة.

وقال إن الإرهابي "محمد الحصان" آمر محور السبيعة بالمليشيا لاذ بالفرار تاركا عصابته في منطقة بير علاق، مشيرا إلى أن وحدات الجيش الليبي تمكنت من اغتنام سيارته المصفحة بعد فراره.

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كما نفذت وحدات الكتيبة "642" بقيادة المقدم "موسى بومخلب" التابعة للجيش الليبي عملية نوعية، الإثنين، ألقي القبض فيها على مجموعات كبيرة من مرتزقة القيادي المليشياوي المطلوب للقضاء أسامة الجويلي في محور سوق الخميس امسيحل شرقي العاصمة.

ومن جانبه، قال المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة بالجيش الوطني الليبي إن وحدات اللواء 73 مشاة واللواء 106 مجحفل وكتيبة 21 صاعقة تمكنت الثلاثاء من إحراز تقدمات لنقاط تمركز جديدة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي في بيان أن القوات نجحت في اغتنام آلية عسكرية وقتل عدد من أفراد المليشيات بعد اشتباكات منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم.

وتابع أن سرية "م.د كورنت" باللواء 73 مشاة نجحت في استهداف دبابة من نوع T55 بالقرب من معسكر النقلية جنوب شرقي العاصمة، فيما استهدف سلاح الجو دبابة أخرى من النوع نفسه بالقرب من عيادة الحياة على طريق كوبري المطار السواني جنوب العاصمة.

ونتيجة لهذه الأعمال القتالية استشهد مجندان من اللواء 73 مشاة وأصيب 5 أفراد آخرين، وفقا لبيان المكتب الإعلامي.