اعتقال محقق بارز يعيد فساد القضاء الإيراني للواجهة

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هشام رشادالثلاثاء 2019/10/1 09:46 م بتوقيت أبوظبي
بيجن قاسم زادة المحقق الإيراني - أرشيفية
اعتقلت سلطات النظام الإيراني أحد أبرز المحققين القضائيين في البلاد على خلفية اتهامات بالفساد المالي.
واشتهر المحقق بإصدار أمر حجب تطبيق تيليجرام للتراسل الفوري الذي يستخدمه ملايين الإيرانيين في مايو/أيار 2018.
وذكرت عدد من وسائل الإعلام الإيرانية أبرزها وكالتا مهر وتسنيم، الثلاثاء، أن القاضي بيجن قاسم زادة الذي باشر قضايا مثير للجدل سابقا وقيد الاعتقال وأرسل إلى السجن منذ الجمعة الماضي.
وأشارت التقارير الإخبارية المنشورة إلى زادة بالأحرف الأولى من اسمه فقط، حيث لفتت إلى متابعته قضية حميد بقائي مساعد الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية الإيرانية إن القبض على المحقق السابق وقاضي متقاعد آخر جاء بسبب تورطهما في قضية سابقة أوقفت خلالها السلطات الأمنية عددا من العناصر القضائية.
ولفت المتحدث القضائي الإيراني إلى أن الملاحقة الأمنية قد تطال أشخاصا آخرين بسبب القضية نفسها بعد متابعة التحقيقات بصددها.
وتولى المحقق الإيراني عددا من القضايا الشهيرة في البلاد بأمر مباشر من رئيس السلطة القضائية السابق صادق لاريجاني الذي حل بديلا له رجل الدين المتشدد إبراهيم رئيسي في مارس/آذار الماضي.
ومنذ مجيء رئيسي المقرب من دائرة المرشد الإيراني علي خامنئي إلى منصب رئاسة القضاء، تعرض عشرات المسؤولين القضائيين الإيرانيين خلال فترة عمل لاريجاني إلى الاعتقال بدعوى الحصول على رشاوى مالية.
ويرى مراقبون أن الفساد الممنهج منتشر للغاية في سلك القضاء الإيراني، فضلا عن أجهزة رسمية أخرى بل يحظى بدعم من مسؤولين قريبين من دائرة السلطة العليا في البلاد.
وأعلن جهاز القضاء الإيراني، في يونيو/حزيران الماضي، عزل 60 قاضيا من عملهم على مدار الأشهر الأخيرة، في محاولة لصرف أنظار الرأي العام عن الفساد المستشري داخل هذه المؤسسة.
وأوضح أحمد رحمت الأحوازي، الناشط الأحوازي، في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، أن السلطة القضائية الإيرانية التي يقودها متشددون ومقربون من المرشد علي خامنئي يستشري داخلها الفساد بشدة كحال أغلب مؤسسات البلاد سواء الحكومية أو غيرها.
وأضاف "الأحوازي"، المناهض لسياسات نظام طهران والمقيم منذ سنوات في ألمانيا، أن هناك العديد من الانتقادات التي لاحقت مسؤولي القضاء الإيراني خلال سنوات مضت، خاصة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.
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