محمد بن زايد مهنئا الصين بيومها الوطني: تربطنا علاقات وثيقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الصين بيومها الوطني السبعين. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر تويتر: "أهنئ صديقي الرئيس شي جين بينغ وشعبه الصديق بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية". وتابع "تربطنا علاقات صداقة وتعاون وثيقة مع الصين تعززها تطلعات ورؤى مشتركة لمستقبل بلدينا وتعاونهما في تحقيق الازدهار والاستقرار". واختتم بالقول: "تمنياتنا مزيدا من التقدم للشعب الصيني الصديق". Advertisements وتحتفل الصين، الثلاثاء، بيومها الوطني بفعاليات واحتفالات شعبية ترعاها الحكومة في الساحات العامة بجميع أنحاء البلاد، وتستمر قرابة 7 أيام يطلق عليها "الأسبوع الذهبي" وتكون إجازة رسمية. واستعرضت الصين قوتها بعرض عسكري هو الأكبر بتاريخ البلاد بمناسبة هذه الذكرى. وضم العرض العسكري في بكين 15 ألف عسكري ومئات الدبابات والطائرات الحربية، بحضور أرفع المسؤولين في البلاد الذين تجمعوا على شرفة ساحة تيان أنمين، حيث أعلن ماو تسي-تونغ تأسيس الصين الشعبية في 1 أكتوبر/تشرين الأول 1949.

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