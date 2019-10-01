الان تتابع اليمن: ممثل مفوضية حقوق الإنسان فضح انتهاكات الحوثيين فطردوه والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني “ندين ونستنكر بشدة إقدام المليشيا الحوثية المدعومة من ايران على طرد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن “العبيد احمد العبيد” المسئول الدولي عن ملف حقوق الإنسان في اليمن ، وسحب تصريح سفره واجبار طائرته على الإقلاع عقب دقائق من هبوطها في مطار صنعاء الدولي.
وأضاف الإرياني، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن “الإجراء الذي اتخذته المليشيا بحق المسئول الأممي جاء على خلفية تقرير سلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء في معتقلات الحوثي،وهو ما يؤكد مضي مليشيا الحوثي في تحدي المجتمع الدولي واستمرار جرائمها الوحشية بحق المدنيين داخل وخارج مناطق سيطرتها”.
وطالب الأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعلان الحقائق للعالم والرأي العام الدولي حول هذا التصرف الأرعن، وعدم التغطية على جرائم المليشيا الحوثية وعدم الرضوخ لممارساتها القمعية التي لم يسلم منها حتى مسئولي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان.
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