الان تتابع ولي العهد يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء إثيوبيا تطورات الأوضاع في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365 تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد. وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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