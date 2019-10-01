البركاني يوجه رسالة شكر وتقدير للقيادة المصرية

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
البركاني
كتب
متابعات_الخليج 365
وجه رئيس البرلمان، سلطان البركاني، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وبرلمان وحكومة وشعب مصر، على قرارها بمنح مزيداً من التسهيلات لدخول اليمنيين إلى الأراضي المصرية .
وقال البركاني في سلسلة تغريدات له بتويتر، "شكراً لأشقائنا في مصر بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وللبرلمان والحكومة والشعب على الخطوات المعلن من خلالها تسهيل دخول اليمنيين الى مصر الذي كان لوفد مجلس النواب شرف طرحها في مباحثات المجلسين الاخيرة والتي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 سبتمبر2019" .
وأضاف "وللدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان المصري وزملائه التحية والتقدير على الخطوة المتخذة، آملين اتخاذ خطوات اخرى كنا قد طرحناها اثناء المباحثات ووعدونا بمتابعتها".
وأشار البركاني، إلى أن وفد برلماني سيتشرف بمقابلة الرئيس السيسي ويطرح عليه تلك المزايا التي كان يتمتع بها اليمنيون منذ عهد الرئيس عبدالناصر .. معرباً عن أمله ان يضاف اليمنيين المقيمين في الدول الاسيويه ضمن القرار الحالي .
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