الرئيس الإيراني يفشل إتفاقاً مع واشنطن بوساطة فرنسية

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

روحاني

قالت وسائل إعلام أميركية، أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أفشل اتفاقاً مع واشنطن بوساطة فرنسية خلال حضوره في نيويورك للمشاركة في إجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة .



وذكرت صحيفة "نيويوركر" الاثنين، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أن روحاني رفض بحث اتفاق من 4 نقاط في نيويورك، بسبب عدم قيامه بإجراء مكالمة ثلاثية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بوساطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 سبتمبر.

وكشف تقرير للصحيفة، أن الخطة كانت تقضي بتعهد إيران بإجراء محادثات جديدة حول القيود الدائمة على برنامجها النووي، وإنهاء التدخل في اليمن وتعهدات بشأن أمن الملاحة في الخليج العربي، مقابل رفع العقوبات النفطية عن إيران .

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وأضافت الصحيفة أنه عندما انتظر ماكرون وترمب لإجراء المكالمة، لم يخرج روحاني من غرفته ما أدى إلى فشل التوصل إلى الاتفاق المذكور، وبعد ذلك فرض ترمب عقوبات جديدة على إيران.

وكان روحاني قد ذكر أن إيران ستوافق على إجراء محادثات نووية جديدة مقابل قيام الولايات المتحدة بتعليق كافة العقوبات أو حتى جزء منها. وأعرب، الاثنين، عن أمله في أن يكون "للخطوة الكبرى" التي اتخذت في نيويورك متابعات.

وقال الرئيس الإيراني إن "هذه الخطوة يمكن أن تستمر بطرق أخرى، ومن المهم للغاية أن نكون قادرين على إعادة الاتفاق النووي إلى إطاره القانوني والدولي، وتشجيع الآخرين على التكفير والعودة إلى التزاماتهم".

وفي وقت سابق، أصر روحاني على أن السبيل الوحيد لإحياء 5 + 1 هو إلغاء كافة العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.