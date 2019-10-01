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ولي العهد يناقش تطورات الأوضاع مع رئيس الوزراء الإثيوبي

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد الأمير

ولي العهد يناقش تطورات الأوضاع مع رئيس الوزراء الإثيوبي

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الخليج 365 ـ متابعات

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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