ولي العهد يناقش تطورات الأوضاع مع رئيس الوزراء الإثيوبي

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

كتب الخليج 365 ـ متابعات

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.



وجرى خلال الاتصال استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة بالإضافة إلى بحث المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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