شاهد.. سما المصري تثير الجدل بصورة زفافها  

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

كتب الخليج 365 ـ متابعات

نشرت الفنانة المصرية "سما المصري" صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الانستجرام" من ذكريات يوم زفافها قبل الانفصال وفقا لتعبيرها، وعلقت " سما المصري" على الصورة قائلة:" صورة فرحي ياجدعان من زمان قبل الانفصال مايستاهلش المهلبية دي يااااه ومضي قطار العمر اهيئ اهيئ اهيئ:".

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سما المصري، واسمها الحقيقي سامية، فنانة مصرية إمتهنت الغناء و الغناء الراقص و التمثيل، عملت في بدايتها كمذيعة بقناة المحور الفضائية بعد تخرجها من الجامعة لكنها تركت هذا المجال وتفرغت للعمل في المجال الفني.

أنهت دراستها الجامعية بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية تحصلت على ليسانس آداب و تربية، ونزحت للقاهرة وحدها وبدأت حياتها بالعمل في بازار لبيع التحف والعمل بالسياحة تركته ثم عملت فترة بالبورصة في العلاقات العامة والتسويق واستمرت سنة ثم تركتها وسافرت للخارج.

قامت بإنتاج أول كليباتها وهو منفسن إخراج سامح عبد العزيز وبعدها شاركت آخرين في حفلاتهم مثل مجد القاسم، محمد فؤاد، حكيم والعمدة،غنت ومثلت فيديو كليب بعنوان «يا أحمد يا عمر» ضمن أحداث فيلم مجانين نص كوم والذي كان سببا في شهرتها سبب جدلا كبيرا حول كيفية لبسها و طريقة رقصها التي إعتبرها الجمهور فاضحة و غير لائقة، آخر اعمالها انشاء قناة فلول.