بومبيو: استدعاء الدبلوماسيين محاولة ترهيب لكبار الدولة 

الثلاثاء 1 أكتوبر 2019

مايك بومبيو

كتب الخليج 365 ـ متابعات

اتهم "مايك بومبيو" وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الثلاثاء، النواب الديموقراطيين بمحاولة ترهيب الدبلوماسيين الذين يريدون استجوابهم، في إطار الإجراء الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.



وفي رسالة إلى مجلس النواب نشر مضمونها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لا يرفض وزير الخارجية طلباً رفع إليه من 3 لجان في هذا المجلس لتسليم أعضائها الوثائق الذين هم بحاجة إليها في إطار التحقيقات بشأن ترامب.

Advertisements

وقال بومبيو في رسالته، إن "استدعاء هؤلاء الدبلوماسيين لا يمكن أن يفهم إلا على أنه محاولة ترهيب والإساءة إلى مهنيين كبار في وزارة الخارجية"، وبعد أن أشار في رسالته إلى عيوب إجرائية وقانونية عميقة في الاستدعاءات، أضاف أنه "من غير المعقول قيام الكونغرس منذ الأربعاء الماضي بالاستماع إلى الدبلوماسيين الخمسة بدلاً من اقتراح مواعيد لاحقة".

وكان النواب الديموقراطيون الثلاثة الذين يترأسون اللجان الثلاث حددوا موعداً للاستماع إلى 5 من كبار الدبلوماسيين يمكن أن يقدموا إليهم معلومات تتعلق بالمكالمة بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واحتمال تورطه في قضايا مخالفة للدستور، وكان أحد هؤلاء الدبلوماسيين الموفد الخاص الأمريكي إلى أوكرانيا، كورت فولكر والذي استقال الجمعة الماضي.

وأما الأربعة الآخرون فهم السفيرة الأمريكية السابقة في كييف ماري يوفانوفيتش، ومساعد وزير الخارجية المكلف الشؤون الأوروبية جورج كنت، والسفير لدى الاتحاد الأوروبي غوردون سوندلاند، والمستشار لدى بومبيو في وزارة الخارجية أورليتش بريشبول.

ويتهم الديموقراطيون ترامب بأنه طلب من نظيره الأوكراني خلال محادثة هاتفية معه قبل شهرين، بالتحقيق حول نشاطات لنائب الرئيس السابق جو بايدن وابنه هانتر في أوكرانيا.