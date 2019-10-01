الأمم المتحدة تطالب اليونان بإجلاء اللاجئين 

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الثلاثاء 1 أكتوبر 2019
اللاجئين في اليونان
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الخليج 365 ـ متابعات
دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليونان لإخلاء آلاف اللاجئين العالقين بجزرها في بحر إيجة.
وأشارت المتحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين ليز ثروسل، في مؤتمر صحفي بمدينة جنيف السويسرية، إلى أن أعداد اللاجئين الذين وصلوا الجزر اليونانية ببحر إيجة وصلت إلى 10 آلاف و258 معظمهم من الأفغان والسوريين.
ولفتت إلى أن إجمالي عدد اللاجئين في الجزر يصل إلى 12 ألفا و600 شخص.
وأوضحت أنّ مخيم موريا بجزيرة ميديي يضم 12 ألفا و 600 شخص، مشيرة إلى أنّ العدد يتجاوز 5 أضعاف القدرة الاستيعابية للمخيم.
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