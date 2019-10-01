شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان الإيراني يعترف: الحرس الثوري يدعم الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) اعترف رئيس الأركان العامة للقوات المُسلَّحة الإيرانية محمد باقري، اليوم (الثلاثاء)، بدعم الحرس الثوري مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. وقال باقري خلال زيارة إلى الصين في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية: «نحن نُقدِّم الدعم للحوثيين، فضلاً عن المساعدات الاستشارية والفكرية، والمسؤول عن هذا الأمر هو الحرس الثوري». وبشأن الأوضاع في سورية والعراق، وصف المسؤول العسكري الإيراني المليشيات المُسلَّحة هناك بـ«محاور المقاومة». وأضاف: «قدَّمنا لهم الاستشارات والأسلحة والمعدات، ووقَّعنا عقداً، وكان المسؤول عن ذلك هو الحرس الثوري».

اعترف رئيس الأركان العامة للقوات المُسلَّحة الإيرانية محمد باقري، اليوم (الثلاثاء)، بدعم الحرس الثوري مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن. وقال باقري خلال زيارة إلى الصين في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية: «نحن نُقدِّم الدعم للحوثيين، فضلاً عن المساعدات الاستشارية والفكرية، والمسؤول عن هذا الأمر هو الحرس الثوري». وبشأن الأوضاع في سورية والعراق، وصف المسؤول العسكري الإيراني المليشيات المُسلَّحة هناك بـ«محاور المقاومة». وأضاف: «قدَّمنا لهم الاستشارات والأسلحة والمعدات، ووقَّعنا عقداً، وكان المسؤول عن ذلك هو الحرس الثوري».

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