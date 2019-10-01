شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق القنصلية العراقية في إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بغداد) نقلت مواقع إعلام عراقية عن المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم (الثلاثاء)، أن وزير الخارجية محمد علي الحكيم قام بوقف عمل القنصلية العراقية بمدينة مشهد الإيرانية، وذلك بعد اعتقال الأمن الإيراني على دبلوماسيين اثنين تابعين للقنصلية، والاعتداء عليهم بالضرب . وقد ادانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم بأشد العبارات حادثة الاعتداء . وقال رئيس اللجنة شيركو محمد ان هذا الاعتداء مدان بأشد العبارات وهو مستنكر من قبل الشعب العراقي، خاصة أن الدبلوماسيين في مهمة رسمية، ودخلوا إلى الأراضي الإيرانية وفق الطرق القانونية والرسمية، وهم يحملان صفة رسمية .

نقلت مواقع إعلام عراقية عنوقد ادانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي اليوم بأشد العبارات حادثة الاعتداءوقال رئيس اللجنة شيركو محمد ان هذا الاعتداء مدان بأشد العبارات وهو مستنكر من قبل الشعب العراقي، خاصة أن الدبلوماسيين في مهمة رسمية، ودخلوا إلى الأراضي الإيرانية وفق الطرق القانونية والرسمية، وهم يحملان صفة رسمية

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