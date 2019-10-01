شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: القضاء يرفض الإفراج عن المرشح الرئاسي القروي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (تونس) رفض القضاء التونسي اليوم (الثلاثاء) طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة فرانس براس. والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 أغسطس الماضي.

رفض القضاء التونسي اليوم (الثلاثاء) طلب الإفراج عن المرشح للدورة الرئاسية الثانية نبيل القروي كما أكد محاميه كمال بن مسعود لوكالة فرانس براس. والقروي متهم في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي وقد تم توقيفه في 23 أغسطس الماضي.

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