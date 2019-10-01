رئيس قبرص: لا نعبأ بتهديدات تركيا وأعمالها غير المشروعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أن عمليات التنقيب في البحر بحثا عن رواسب الغاز ستستمر كما هو مخطط لها على الرغم من "تهديدات تركيا وأعمالها غير القانونية" داخل المياه التي تتمتع فيها الدولة الواقعة في شرق البحر المتوسط بحقوق اقتصادية حصرية.

وقال في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 55 لاستقلال قبرص "إنه لا يزال ملتزما بالتوصل إلى اتفاق سلام مع القبارصة الأتراك الانفصاليين لإعادة توحيد البلد".

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وتعاونت شركتا الطاقة "توتال" الفرنسية و"إيني" الإيطالية الشهر الماضي لتوسيع نطاق عمليات البحث عن الغاز قبالة الساحل الجنوبي لقبرص.

ولا تعترف تركيا بقبرص كدولة وتعارض بشدة تنقيبها عن الغاز، أرسلت سفنا للبحث عن الهيدروكربونات داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتقول تركيا "إنها تحمي مصالحها الخاصة ومصالح القبارصة الأتراك".

وفي يوليو الماضي، قالت وزارة الخارجية التركية: إنها ترفض تصريحات مسؤولين من اليونان والاتحاد الأوروبي عن عدم شرعية تنقيب تركيا عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يكون وسيطا محايدا في المشكلة القبرصية.

يأتي ذلك فيما أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية أن الاتحاد الأوروبي يدرس اتخاذ إجراءات صارمة تجاه تركيا، جراء إصرارها على التنقيب عن الغاز الطبيعي بالقرب من سواحل قبرص.